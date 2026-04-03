У Греції опозиція закликає до дострокових виборів через скандал з субсидіями ЄС

Ліва опозиційна партія Греції СІРІЗА в п'ятницю закликала до дострокових виборів після перестановок в уряді, викликаних відставками міністрів на тлі посилення скандалу з субсидіями Європейського Союзу на сільське господарство.

У партії вважають, що перестановок в уряді недостатньо.

"Відставок міністрів недостатньо, так само як і перестановок в уряді", – заявив речник СІРІЗА Костас Захаріадіс.

"Риба гниє з голови вниз", – сказав він, покладаючи відповідальність на прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

"Політична відповідальність за скандали, корупцію і занепад лежить на самому панові Міцотакісу, і він є частиною проблеми – він і є проблемою", – додав речник.

"У таких випадках рішення дають виборчі урни і народ", – зазначив він.

Наступні загальні вибори в Греції заплановані на наступний рік.

Двоє міністрів грецького уряду подали у відставку раніше в п'ятницю після того, як були згадані в розслідуванні європейської прокуратури щодо скандалу з фермерськими субсидіями. Після цього прем'єр Греції провів перестановки в уряді.

Справа стосується ймовірного шахрайства з виплатами, що здійснювалися нині неіснуючим державним агентством OPEKEPE, яке адмініструвало сільськогосподарські субсидії Європейського Союзу.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Торік ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.