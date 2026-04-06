Власти Греции окажут помощь отраслям, сталкивающимся с ростом расходов на энергоносители

Правительство Греции будет оказывать помощь на сумму 100 млн евро ежегодно в течение следующих пяти лет, чтобы помочь промышленным предприятиям и малому бизнесу справиться с ростом расходов на энергоносители.

Об этом заявил в понедельник министр энергетики Греции Ставрос Папаставру, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Страна также получила субсидии на общую сумму 200 млн евро из Фонда модернизации ЕС, которые будут предоставлены предприятиям алюминиевой, медной, цементной, металлургической и деревообрабатывающей отраслей, реализующих инвестиционные планы, направленные на экономию энергии, добавил Папаставру.

"Это значительный пакет мер для повышения конкурентоспособности. Мы остаемся в состоянии готовности, поскольку очевидно, что интенсивность и масштабы кризиса на Ближнем Востоке влияют на всех нас", – отметил министр.

Греция в значительной степени зависит от импорта нефти с Ближнего Востока.

На энергетической конференции ранее в понедельник Папаставру заявил, что энергоснабжение страны обеспечено на ближайшие месяцы, но любые прогнозы остаются зависимыми от событий, которые никто не может предсказать.

Напомним, 26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо в результате войны на Ближнем Востоке.

30 марта в Польше вступил в силу указ, который снижает акциз на бензин и дизельное топливо.

В тот же день министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что с 1 апреля налоги на бензин и дизельное топливо будут временно снижены.