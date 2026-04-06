Влада Греції надасть допомогу галузям, які стикаються зі зростанням витрат на енергоносії

Уряд Греції надаватиме допомогу на суму 100 млн євро щорічно протягом наступних п’яти років, щоб допомогти промисловим підприємствам та малому бізнесу впоратися зі зростанням витрат на енергоносії.

Про це заявив у понеділок міністр енергетики Греції Ставрос Папаставру, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Країна також отримала субсидії на загальну суму 200 млн євро з Фонду модернізації ЄС, які будуть надані підприємствам алюмінієвої, мідної, цементної, металургійної та деревообробної галузей, що реалізують інвестиційні плани, спрямовані на економію енергії, додав Папаставру.

"Це значний пакет заходів для підвищення конкурентоспроможності. Ми залишаємося в стані готовності, оскільки очевидно, що інтенсивність і масштаби кризи на Близькому Сході впливають на всіх нас", – зазначив міністр.

Греція значною мірою залежить від імпорту нафти з Близького Сходу.

На енергетичній конференції раніше в понеділок Папаставру заявив, що енергопостачання країни забезпечене на найближчі місяці, але будь-які прогнози залишаються залежними від подій, які ніхто не може передбачити.

Нагадаємо, 26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

30 березня у Польщі набув чинності указ, який знижує акциз на бензин та дизельне пальне.

Того ж дня міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що з 1 квітня податки на бензин і дизельне пальне будуть тимчасово знижені.