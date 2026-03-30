В Норвегии до сентября будет действовать снижение налогов на топливо

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что с 1 апреля налоги на бензин и дизельное топливо будут временно снижены.

Об этом правительство сообщило утром 30 марта, пишет NRK, передает "Европейская правда".

Как отмечается, налог на бензин будет снижен на 4,41 кроны за литр, а налоги на дизельное топливо будут снижены на 2,85 кроны за литр.

Сниженные налоги являются временными и будут действовать до 1 сентября.

Это стало возможным после того, как 26 марта большинство в Стортинге проголосовало за срочное снижение налогов с целью уменьшения цен на заправках.

"Это очень быстрое внедрение, но мы были настроены реализовать решение как можно скорее", – сказал Столтенберг.

Напомним, 26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо в результате войны на Ближнем Востоке.

Тогда же польское правительство приняло решение о снижении налога на добавленную стоимость и акцизного налога на топливо в связи с ростом мировых цен на фоне войны на Ближнем Востоке.

Также снижение акцизов на топливо на два месяца одобрили в Ирландии.