Верховная Рада приняла закон о "промышленном безвизе" с ЕС

Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон о гармонизации сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с нормами Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба ВР, пишет "Европейская правда".

Принятие этого закона является важным шагом на пути к заключению Соглашения о взаимном признании результатов оценки соответствия промышленной продукции между Украиной и Европейским Союзом (так называемый "промышленный безвиз") и дальнейшей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Закон направлен на гармонизацию украинского законодательства в сферах технического регулирования и аккредитации с нормами ЕС.

Его реализация имеет целью повышение безопасности промышленной продукции, укрепление доверия к национальным органам сертификации и создание условий для расширения доступа украинских товаров на рынок ЕС.

Принятие законодательных изменений будет способствовать производству украинских товаров в соответствии с европейскими стандартами безопасности, повышению качества продукции на внутреннем рынке и расширению возможностей украинских производителей для выхода на рынок ЕС.

Ожидается также создание новых рабочих мест, что будет способствовать росту доходов людей благодаря более легкому доступу украинских производителей к рынку ЕС.

Сообщали также, что ВР приняла законопроект 14412 "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления", что является важным в контексте движения в ЕС.

Как сообщала "ЕП", Европейская комиссия предупредила официальный Киев, что намерения сократить статус PEPов (политически значимых лиц, politically exposed persons) до трех лет противоречат европейской интеграции, и рекомендовала Украине провести консультации, прежде чем внедрять соответствующие нормы.

