Верховная Рада одобрила законопроект о распределении полномочий органов власти

Во вторник Верховная Рада одобрила законопроект № 14412 "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями государственного управления", что имеет важное значение в контексте интеграции в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Законопроект, необходимый также для получения кредитных средств от ЕС по программе Ukraine Facility, был одобрен в первом чтении 269 голосами.

Целью законопроекта является четкое распределение обязанностей между местным самоуправлением и органами власти на принципах децентрализации. Это поможет устранить дублирование функций, улучшить качество публичных услуг и обеспечить эффективное использование бюджета.

Законопроект был разработан во исполнение рекомендации Европейской комиссии в рамках переговорного процесса по кластеру 1 "Основы процесса вступления в ЕС. Функционирование демократических институтов и реформа государственного управления".

Как сообщала "ЕП", Европейская комиссия предупредила официальный Киев, что намерения сократить статус PEP (политически значимых лиц, politically exposed persons) до трех лет противоречат европейской интеграции, и рекомендовала Украине провести консультации, прежде чем вводить соответствующие нормы.

