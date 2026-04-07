Лидер демократов в Сенате назвал Трампа "крайне больным человеком"

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер осудил угрозу президента Дональда Трампа уничтожить "целую цивилизацию", поставив под сомнение психическое состояние главы Белого дома.

Как сообщает "Европейская правда", заявление сенатора-демократа приводит The Wall Street Journal.

Шумер призвал Республиканскую партию вмешаться в ситуацию и повлиять на Трампа.

"Это (Трамп. – Ред.) крайне больной человек. Каждый республиканец, который отказывается присоединиться к нам в голосовании против этой бессмысленной войны по собственному выбору, несет ответственность за все последствия того, что это, черт возьми, такое", – сказал он.

Шумера также поддержал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

"Конгресс должен немедленно положить конец этой безрассудной войне по собственному выбору в Иране, прежде чем Дональд Трамп втянет нас в Третью мировую войну. Пришло время каждому республиканцу поставить патриотический долг выше партийных интересов и остановить это безумие", – сказал он.

Как известно, Трамп опубликовал новую порцию угроз в адрес Ирана, заявив, что этой ночью "погибнет целая цивилизация".

После этого заявления, по данным СМИ, Иран прекратил прямую коммуникацию с США.