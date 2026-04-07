В армии Литвы заявляют, что РФ активизировала свои информационные операции

Аналитики Департамента стратегической коммуникации литовской армии предупреждают об усилении информационной деятельности враждебных государств в отношении Литвы и её союзников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам экспертов, в последние дни в публичном пространстве появились заявления российских чиновников, которые являются частью скоординированной атаки, цель которой – повлиять на настроения в обществе.

Представители армии Литвы отметили, что одна из основных целей этой кампании – запугивание общества.

В последнее время российский и белорусский режимы активно распространяют ложную информацию о том, что якобы страны Балтии приняли решение разрешить Украине использовать свое воздушное пространство для осуществления дроновых атак против России.

Такие утверждения распространяются как в соцсетях, так и звучат в заявлениях официальных лиц, поэтому, по словам аналитиков, можно предположить, что это скоординированная информационная операция Кремля, говорят представители литовской армии.

Цель таких информационных средств, по словам аналитиков, – это ослабление желания жителей сопротивляться, уменьшение помощи Украине и поддержки обороны.

Аналитики Департамента стратегической коммуникации литовской армии постоянно следят за информационным пространством, оценивают действия недружественных стран и пытаются сделать общество более устойчивым к информационным угрозам.

Недавно Минобороны Латвии предупредило о скоординированной информационной операции России против балтийских государств в связи с инцидентами с украинскими БПЛА.

К тому же латвийская военная разведка в своем докладе констатирует, что Россия в обозримой перспективе останется наибольшей угрозой безопасности для Латвии.