В армії Литви кажуть, що РФ активізувала свої інформаційні операції
Аналітики Департаменту стратегічної комунікації литовської армії попереджають про посилення інформаційної діяльності ворожих держав щодо Литви та її союзників.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
За словами експертів, останніми днями у публічному просторі з’явилися заяви російських посадовців, які є частиною скоординованої атаки, мета якої – вплинути на настрої в суспільстві.
Представники армії Литви зазначили, що одна з основних цілей цієї кампанії – залякування суспільства.
Останнім часом російський і білоруський режими активно поширюють оманливу інформацію про те, що нібито країни Балтії прийняли рішення дозволити Україні використовувати свій повітряний простір для здійснення дронових атак проти Росії.
Такі твердження поширюють у соцмережах, їх чути в заявах офіційних осіб, тому, за словами аналітиків, можна припустити, що це скоординована інформаційна операція Кремля, кажуть представники литовської армії.
Мета таких інформаційних засобів, за словами аналітиків, – це ослаблення бажання жителів чинити опір, зменшення допомоги Україні та підтримки оборони.
Аналітики Департаменту стратегічної комунікації литовської армії постійно стежать за інформаційним простором, оцінюють дії недружніх країн і намагаються зробити суспільство стійкішим до інформаційних загроз.
Нещодавно Міноборони Латвії попередило про скоординовану інформаційну операцію Росії проти балтійських держав у зв’язку з інцидентами з українськими БпЛА.
До того ж латвійська військова розвідка в своїй доповіді констатує, що Росія в осяжній перспективі залишиться найбільшою безпековою загрозою для Латвії.