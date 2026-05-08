Стармер не собирается уходить в отставку, несмотря на тяжелые потери на местных выборах

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после провальных результатов Лейбористской партии на местных выборах заявил, что партия "допустила ненужные ошибки", но пообещал остаться на посту главы правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

По словам Стармера, его правительство приняло ряд решений, которые были правильными с точки зрения стабилизации экономики, инвестирования в государственные службы и предотвращения втягивания в войну с Ираном.

"Но мы также допустили ненужные ошибки. И моя задача сейчас – определить шаги, которые мы предпримем, чтобы осуществить изменения, которых люди хотят и на которые заслуживают", – сказал премьер Великобритании.

На вопрос, собирается ли он уйти в отставку, он ответил: "Нет".

"Я не собираюсь уходить. Нас избрали, чтобы мы справились с этими вызовами, и именно это мы и сделаем", – сказал Стармер.

На вопрос, испытывает ли он разочарование этим утром, он ответил: "Я очень сочувствую замечательным кандидатам, замечательным депутатам, замечательным представителям, которых мы потеряли, потому что знаю, что они так много вложили в свои общины, так много своей жизни посвятили служению обществу. Поэтому я думаю о них и о том, что нам нужно сделать, чтобы восстановить страну и двигать ее вперед".

Как сообщалось, на региональных и местных выборах в Великобритании правящая Лейбористская партия премьер-министра Кира Стармера понесла значительные потери.

Стармер занял пост в 2024 году, обещая стабилизацию после лет политического хаоса. Однако его срок до сих пор ознаменовался многочисленными изменениями в политике и скандалами, в частности увольнением британского посла в США Питера Мендельсона из-за его связей с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Новая волна политического скандала разразилась в Британии после того, как стало известно, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.