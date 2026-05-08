Партия премьера Британии понесла потери на местных выборах

На региональных и местных выборах в Великобритании правящая Лейбористская партия премьер-министра Кира Стармера понесла значительные потери.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По предварительным результатам, лейбористы потерпели неудачу в своих традиционных оплотах в центральной и северной Англии, а также в некоторых районах Лондона. Это усиливает давление на Стармера через два года после его уверенной победы на выборах.

Главным победителем стала популистская партия Reform UK под руководством сторонника Brexit Найджела Фараджа, которая получила более 300 мест в местных советах Англии и может стать главной оппозиционной силой в Шотландии и Уэльсе относительно пронезависимых партий – Шотландской национальной партии и Plaid Cymru.

В некоторых регионах Лейбористская партия потерпела полное поражение. В Теймсайде, что в Большом Манчестере, партия впервые за почти 50 лет потеряла контроль над городским советом. Reform UK получила там все 14 мест, которые были выставлены на выборы. Кроме того, в бывшем шахтерском городе Уиган Лейбористская партия потеряла 20 мест в пользу партии Фараджа.

Результаты сокрушительные, заявила депутат от Лейбористской партии Ребекка Лонг-Бейли. Фарадж отметил, что результаты на данный момент значительно превзошли его ожидания и стали историческим поворотом в британской политике. По мнению аналитиков, выборы показывают, что традиционная двухпартийная система все больше распадается на многопартийную демократию.

Выборы в более 136 местных советов в Англии, а также в региональные парламенты Шотландии и Уэльса считаются важнейшим тестом общественного мнения перед следующими очередными всеобщими выборами в 2029 году.

Стармер вступил в должность в 2024 году, обещая стабилизацию после многих лет политического хаоса. Однако его срок ознаменовался многочисленными изменениями в политике и скандалами, в частности увольнением британского посла в США Питера Мендельсона из-за его связей с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Новая волна политического скандала вспыхнула в Британии после того, как стало известно, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Кроме того, экс-заместитель министра иностранных дел Олли Роббинс заявил, что процесс проверки Мендельсона проходил в условиях "постоянного давления" со стороны офиса Стармера, где хотели, чтобы тот занял должность как можно скорее.

Напомним, в конце января премьерство Кира Стармера уже находилось под угрозой после того, как Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Из них следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Мендельсон посылал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Британии.

