Как "метановая" реформа может помочь Украине приблизиться к членству в ЕС и заработать
Новости — Четверг, 14 мая 2026, 18:30 —
Метановая политика перестает быть узкой климатической темой и становится для Европы частью мер по повышению энергетической безопасности, надежности и прозрачности поставок энергоресурсов.
Недавно Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало новый доклад Global Methane Tracker 2026.
Он показывает, что сокращение утечек газа и отказ от расточительства в виде неаварийного факельного сжигания могли бы сделать доступными для потребителей до 200 млрд кубометров газа ежегодно.
О том, почему метановая политика должна быть одной из ключевых реформ энергетического сектора Украины и как действовать, читайте в статье эксперта по климатической и энергетической политике Razom We Stand Олега Савицкого. Далее – краткое изложение статьи.
Украина – страна-кандидат на вступление в ЕС, которая обладает обширной газовой инфраструктурой с подземными хранилищами, добычей газа, угольными шахтами, устаревшими газовыми сетями – и значительными потерями энергоресурсов.
В 2023 году на долю метана приходилось около 27 % общих выбросов парниковых газов Украины.
При этом 71 % национальных выбросов метана приходилось на долю энергетического сектора.
Без полной имплементации Метанового регламента ЕС Украина уже с 2028 года может столкнуться с новой реальностью на газовом рынке Европы. С 2030 года импорт должен соответствовать предельным значениям метановой интенсивности, которые определит Еврокомиссия.
Но давление на импортеров в коммерческой сфере начнется раньше.
Европейские покупатели, трейдеры, банки и страховые компании будут требовать доказательств того, что поставки нефти и газа имеют прозрачный, измеримый и верифицированный метановый след – от источников добычи и до поступления на территорию ЕС.
Вроде бы все сложно, однако стимулы для сокращения выбросов метана весомы.
По оценке проекта Green Deal Ukraine, объем метана, который потенциально можно получить в Украине в качестве дополнительного топлива за счет соответствующих отраслевых мер, составляет около 3 млрд кубометров в год.
Речь идет о сокращении выбросов и утечек метана в нефтегазовом секторе, его утилизации на полигонах твердых бытовых отходов и станциях очистки сточных вод, а также о дегазации угольных шахт, оставшихся на контролируемых территориях.
Полное использование этого потенциала могло бы покрыть до 10–15% спроса Украины на природный газ и сократить выбросы парниковых газов на 60–85 млн тонн CO₂-эквивалента ежегодно.
А еще на этом можно хорошо заработать – до 11 млрд евро в течение следующих 10 лет.
Это означает двойную выгоду – деньги, не потраченные на импорт газа, могут быть инвестированы в национальную экономику.
Метановый регламент ЕС уже является одним из бенчмарков (критериев) Национальной программы адаптации законодательства Украины к acquis ЕС.
Правительственная программа прямо предусматривает перенос ключевых положений Регламента 2024/1787 в украинское законодательство до конца 2027 года – включая определение компетентных органов, внедрение системы мониторинга, отчетности и верификации, а также инвентаризацию недействующих скважин и заброшенных угольных шахт.
На практическом уровне Украине необходимо осуществить пять последовательных шагов.
Первый – принять рамочный закон для имплементации Регламента ЕС 2024/1787.
Второй – определить компетентные органы и их полномочия.
Третий – создать систему мониторинга, отчетности и верификации метана на основе данных измерений.
Четвертый – внедрить программы LDAR, то есть регулярного выявления и устранения утечек, а также правила по сбросу и факельному сжиганию газа.
Пятый – обеспечить необходимое финансирование и кадровое обеспечение.
