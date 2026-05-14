Как "метановая" реформа может помочь Украине приблизиться к членству в ЕС и заработать

Метановая политика перестает быть узкой климатической темой и становится для Европы частью мер по повышению энергетической безопасности, надежности и прозрачности поставок энергоресурсов.

Недавно Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало новый доклад Global Methane Tracker 2026.

Он показывает, что сокращение утечек газа и отказ от расточительства в виде неаварийного факельного сжигания могли бы сделать доступными для потребителей до 200 млрд кубометров газа ежегодно.

О том, почему метановая политика должна быть одной из ключевых реформ энергетического сектора Украины и как действовать, читайте в статье эксперта по климатической и энергетической политике Razom We Stand Олега Савицкого Пять шагов и более миллиарда евро ежегодно: почему Украина должна принять Метановый регламент ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Украина – страна-кандидат на вступление в ЕС, которая обладает обширной газовой инфраструктурой с подземными хранилищами, добычей газа, угольными шахтами, устаревшими газовыми сетями – и значительными потерями энергоресурсов.

В 2023 году на долю метана приходилось около 27 % общих выбросов парниковых газов Украины.

При этом 71 % национальных выбросов метана приходилось на долю энергетического сектора.

Без полной имплементации Метанового регламента ЕС Украина уже с 2028 года может столкнуться с новой реальностью на газовом рынке Европы. С 2030 года импорт должен соответствовать предельным значениям метановой интенсивности, которые определит Еврокомиссия.

Но давление на импортеров в коммерческой сфере начнется раньше.

Европейские покупатели, трейдеры, банки и страховые компании будут требовать доказательств того, что поставки нефти и газа имеют прозрачный, измеримый и верифицированный метановый след – от источников добычи и до поступления на территорию ЕС.

Вроде бы все сложно, однако стимулы для сокращения выбросов метана весомы.

По оценке проекта Green Deal Ukraine, объем метана, который потенциально можно получить в Украине в качестве дополнительного топлива за счет соответствующих отраслевых мер, составляет около 3 млрд кубометров в год.

Речь идет о сокращении выбросов и утечек метана в нефтегазовом секторе, его утилизации на полигонах твердых бытовых отходов и станциях очистки сточных вод, а также о дегазации угольных шахт, оставшихся на контролируемых территориях.

Полное использование этого потенциала могло бы покрыть до 10–15% спроса Украины на природный газ и сократить выбросы парниковых газов на 60–85 млн тонн CO₂-эквивалента ежегодно.

А еще на этом можно хорошо заработать – до 11 млрд евро в течение следующих 10 лет.

Это означает двойную выгоду – деньги, не потраченные на импорт газа, могут быть инвестированы в национальную экономику.

Метановый регламент ЕС уже является одним из бенчмарков (критериев) Национальной программы адаптации законодательства Украины к acquis ЕС.

Правительственная программа прямо предусматривает перенос ключевых положений Регламента 2024/1787 в украинское законодательство до конца 2027 года – включая определение компетентных органов, внедрение системы мониторинга, отчетности и верификации, а также инвентаризацию недействующих скважин и заброшенных угольных шахт.

На практическом уровне Украине необходимо осуществить пять последовательных шагов.

Первый – принять рамочный закон для имплементации Регламента ЕС 2024/1787.

Второй – определить компетентные органы и их полномочия.

Третий – создать систему мониторинга, отчетности и верификации метана на основе данных измерений.

Четвертый – внедрить программы LDAR, то есть регулярного выявления и устранения утечек, а также правила по сбросу и факельному сжиганию газа.

Пятый – обеспечить необходимое финансирование и кадровое обеспечение.

Подробнее – в материале Олега Савицкого Пять шагов и более миллиарда евро ежегодно: почему Украина должна принять Метановый регламент ЕС.