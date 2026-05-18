Вечером 17 мая в Литве обнаружили обломки дрона: ведется расследование того, из какой страны он попал на территорию Литвы.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как сообщил Национальный центр управления кризисными ситуациями (NKVC), 17 мая в 19:14 поступило сообщение о том, что на поле в селе Самане Утенского района был найден разбитый дрон.

На пресс-конференции, состоявшейся вечером того же дня, директор NKVC Вильмантас Виткаускас сообщил, что разбился дрон, вероятно военного назначения.

"Да, он разбился, но видимых признаков взрыва нет. Был ли он вооружен или нет, сейчас трудно сказать", – сказал он.

По предварительной информации NKVC, этот дрон может быть украинским. Впрочем, пока неизвестно, как он попал на территорию Литвы.

"Исходя из первых признаков, из того, что мы видим на обломках, из того, что прислали наши коллеги, (...) скорее всего, это украинский дрон", – сказал Виткаускас.

Виткаускас заявил, что данные, собранные в понедельник, 18 мая, позволят точно установить, какой именно тип дрона разбился в воскресенье в Утенском районе. По его словам, поиски обломков дрона были приостановлены на ночь, но возобновлены утром.

"Самые важные вопросы – как дрон попал в Литву, на какой высоте он летел и какие пробелы есть в наших возможностях обнаружения", – добавил он.

Стоит отметить, что в последние недели украинские дроны, летевшие атаковать объекты в РФ, неоднократно залетали в воздушное пространство Литвы, Эстонии и Финляндии.

Утром 17 мая Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в латвийском воздушном пространстве в ряде приграничных с РФ районах из-за появления неизвестного дрона в небе.

В тот же день полиция Финляндии провела поиски неизвестного беспилотника в муниципалитете Леми, Южная Карелия, который находится вблизи границы с Россией.

