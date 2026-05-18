Спецпосланник Трампа прибыл в Гренландию, чтобы "заводить друзей"

Специальный посланник Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лендри прибыл в понедельник, 18 мая, в Нууку, чтобы "слушать и учиться".

Об этом пишет DR, передает "Европейская правда".

Лэндри после прибытия в Нууку заявил, что привез в Гренландию послание от Трампа.

"Я разговаривал с ним поздно вечером, и он сказал: "Езжай туда и заведи как можно больше друзей". Я здесь, чтобы слушать и учиться", – сказал он.

Журналисты спросили у спецпредставителя Трампа о его намерениях относительно визита, а в частности: "речь все еще идет о захвате Гренландии".

Лендри, в свою очередь, это опроверг.

"Я здесь просто для того, чтобы налаживать отношения, слушать и учиться, а также смотреть, есть ли возможности расширить отношения между США, Гренландией и Данией. Это фантастический день", – отметил он.

Как отмечается, во время визита в Гренландию американская делегация носит кепки с надписью "Make America Great Again".

Стоит отметить, что на прошлой неделе стало известно, что Соединённые Штаты готовятся к открытию нового консульства в Нууке. Ожидается, что открытие консульства состоится 21 мая.

Также BBC сообщили, что американские чиновники регулярно общаются с представителями властей Дании по поводу открытия новых военных баз в Гренландии.

По данным СМИ, США в рамках этих переговоров дали понять, что хотели бы создать еще три базы на юге Гренландии. По словам одного из источников, Вашингтон при этом добивается провозглашения территорий этих баз "суверенной территорией США".

Премьер-министр Гренландии подтвердил переговоры с США относительно увеличения американского военного присутствия на острове.