Мерц объяснил свою позицию по переговорщику с Россией от ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и Соединенными Штатами" с целью урегулирования развязанной Кремлем полномасштабной агрессии.

Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

У Мерца спросили, что он думает о кандидатуре бывшего канцлера Ангелы Меркель на роль переговорщицы с Россией.

Мерц уклонился от прямого ответа, отметив, что Россия должна быть готова к переговорам, и только тогда можно будет назначить посредника.

Однако прежде всего необходимо прекращение боевых действий, добавил он.

"До сих пор же Россия реагировала на каждое предложение о переговорах еще более жестокими атаками, в том числе на гражданскую инфраструктуру", – констатировал канцлер.

СМИ ранее назвали имя Меркель как одной из претенденток на роль специального посланника ЕС для прекращения войны в Украине.

Сама бывшая канцлер отказалась от роли переговорщицы, но призвала лидеров ЕС к прямым переговорам с Кремлем с целью прекращения войны в Украине.