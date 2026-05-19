Вероятный новый премьер Латвии начинает договариваться о коалиции из четырех партий

Представитель до сих пор оппозиционной латвийской партии "Объединенный список" Андрис Кулбергс рассчитывает сформировать коалицию из четырех политсил – с "Национальным альянсом", "Союзом зеленых и крестьян" и "Новым единством", из которых последние две были в предыдущем правительстве.

Об этом сообщает LSM.

В понедельник представители "Объединенного списка" встретились с переговорщиками от "Национального альянса" и "Союза зеленых и крестьян". Они договорились в дальнейшем пригласить к переговорам "Новое единство", которое имело ведущую роль в предыдущей коалиции.

В то же время "Национальный альянс" отвергает идею сотрудничества с "Прогрессивными" – партией, которая имела три портфеля в предыдущем правительстве.

Кулбергс изначально выражал надежду на "широкую коалицию" с участием пяти партий, в которую бы не включили только "Латвию прежде всего".

Теперь он видит возможность договориться о коалиции четырех политсил.

В "Новом единстве" заявили, что готовы к переговорам и хотят услышать от Кулбергса детальное видение приоритетов для правительства.

Напомним, 14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм, вместе с ней в отставку ушло все правительство.

Этому предшествовал выход из коалиции "Прогрессивных", одного из трех партнеров. Триггером для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя "Прогрессивных" – из-за инцидентов с заблудившимися украинскими дронами, под давлением которой он ушел в отставку.

После консультации с партиями президент Латвии поручил сформировать правительство Андрису Кулбергсу из оппозиционной политсилы "Объединенный список".

