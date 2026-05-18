Иран передал США обновленное предложение о прекращении войны

Пакистан передал США пересмотренное предложение Ирана о прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом агентству Reuters сообщил в понедельник пакистанский источник, пишет "Европейская правда".

Собеседник агентства подтвердил передачу предложения и отметил, что "у нас мало времени". Он также подчеркнул, что обе страны "постоянно меняют свои условия".

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи также подтвердил, что позиция Тегерана была "доведена до сведения американской стороны через посредника – Пакистан".

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что перемирие с Ираном, достигнутое в начале апреля, находится в очень хрупком состоянии. Предыдущий ответ Тегерана на предложение США о прекращении войны продемонстрировал, что позиции обеих сторон по ряду вопросов остаются далекими друг от друга.

Среди вопросов, тормозящих переговоры между двумя сторонами, – ядерные амбиции Ирана и его контроль над Ормузским проливом, где он остановил судоходство.

Иран призвал к прекращению войны на всех фронтах, в частности в Ливане, где Израиль воюет с боевиками "Хезболлы", которых поддерживает Иран. Тегеран исключил обсуждение своей ядерной программы до "окончательного прекращения военных действий".

Тегеран также требует компенсации за военные убытки, прекращения морской блокады со стороны США, гарантий отсутствия дальнейших атак и возобновления продажи иранской нефти.

Багаи заявил, что Тегеран готов к любым сценариям.

"Что касается их (американских. – Ред.) угроз, будьте уверены, что мы полностью осознаем, как адекватно реагировать даже на малейшую ошибку со стороны противника", – сказал Багаи на еженедельной пресс-конференции.

Как сообщали СМИ, Соединенные Штаты рассматривают возможность снятия санкций с иранской нефти на период ведения переговоров с Тегераном по окончательному мирному соглашению.

Ранее неофициально сообщалось, что президент США Дональд Трамп недоволен ходом переговоров с Ираном и серьезно рассматривает возможность возобновления широкомасштабных боевых действий.