СМИ: США считают новое предложение Ирана недостаточным для заключения соглашения

Иран представил США обновленное предложение по соглашению о прекращении войны, однако Белый дом считает, что оно не является существенным шагом вперед и недостаточно для заключения окончательных договоренностей.

Об этом сообщили изданию Axios высокопоставленный чиновник США и источник, знакомый с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Американские чиновники заявляют, что президент Трамп хочет соглашения о прекращении войны, но рассматривает возможность ее возобновления из-за того, что Иран отклонил многие его требования и отказался пойти на существенные уступки в отношении своей ядерной программы.

Американский высокопоставленный чиновник отметил, что иранское контрпредложение, которое в воскресенье вечером передали США через пакистанских посредников, содержит лишь символические улучшения по сравнению с предыдущей версией.

"Мы на самом деле не достигаем значительного прогресса. Сегодня мы находимся в очень серьезной ситуации. Давление на них направлено на то, чтобы они реагировали должным образом", – сказал американский высокопоставленный чиновник.

Чиновник отметил, что США и Иран не ведут прямых переговоров по сути соглашения, но участвуют в непрямых переговорах, чтобы попытаться достичь консенсуса относительно того, как эти переговоры будут выглядеть.

Как сообщили два американских чиновника, ожидается, что во вторник Трамп созовет свою команду по вопросам национальной безопасности в Ситуационной комнате для обсуждения военных вариантов действий.

Американский высокопоставленный чиновник заявил, что если Иран не изменит свою позицию, США придется продолжать переговоры "с помощью бомб".

В воскресенье, до того как США получили новейшее предложение Ирана, Трамп сказал Axios во время телефонного разговора, что "время истекает", и если Иран не проявит гибкости, "его ждут гораздо более сильные удары".

Новое предложение содержит больше слов об обязательстве Ирана не создавать ядерное оружие, но не содержит подробных обязательств по прекращению обогащения урана или передаче существующих запасов высокообогащенного урана.

Хотя иранские государственные СМИ сообщили, что США согласились отменить некоторые нефтяные санкции против Ирана в ходе переговоров, американский чиновник заявил, что никакое ослабление санкций не произойдет "даром" без соответствующих действий со стороны Ирана.

"Пришло время иранцам бросить нам немного конфет. Нам нужен реальный, основательный и подробный разговор (по поводу ядерной программы). Если этого не произойдет, мы будем разговаривать с помощью бомб, что будет досадно", – отметил собеседник издания.

Иранцы давно утверждают, что именно Трамп отчаянно стремится к соглашению, и что время на их стороне.