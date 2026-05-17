Финансирование бального зала Трампа натолкнулось на процедурное препятствие в Сенате США

План республиканцев по выделению федерального финансирования на строительство бального зала, запланированного президентом Дональдом Трампом, натолкнулся в Сенате США как минимум на временное препятствие.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам сенаторов-демократов, парламентарий Элизабет Макдоноу, которая консультирует сенаторов по сложным процедурным правилам палаты, пришла к выводу, что эти расходы не соответствуют бюджетным правилам Сената.

"Республиканцы пытались заставить налогоплательщиков оплатить миллиардный бальный зал Трампа. Сенаторы-демократы дали отпор – и сорвали их первую попытку", – заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

В то же время республиканцы намерены переработать законопроект с целью приведения его в соответствие с правилами.

В свою очередь демократы заявили, что и в дальнейшем будут бороться против этого проекта.

"Американский народ не должен тратить ни цента на этот бессмысленный проект по строительству позолоченного бального зала для Трампа", – заявил сенатор Джеф Меркли, ведущий демократ в Бюджетном комитете Сената.

Лидеры республиканцев в Сенате и Белый дом пытались включить 1 млрд долларов на модернизацию систем безопасности в рамках проекта строительства Восточного крыла в партийный законопроект о бюджете, который в остальном был узконаправленно ориентирован на финансирование мер по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

На этой неделе администрация сообщила республиканцам, что 220 млн долларов из этих средств пойдут на обеспечение безопасности нового Восточного крыла, а остальные – на другие меры по укреплению безопасности.

Лидеры республиканцев и Белый дом утверждают, что новый бальный зал необходим для защиты президента после того, как был арестован вооруженный мужчина, пытавшийся проникнуть на ужин корреспондентов Белого дома.

Хотя республиканцы могут попытаться переписать свой законопроект, чтобы успокоить опасения Макдоноу и сохранить финансирование бального зала, неясно, имеет ли проект достаточную поддержку республиканцев для принятия в Палате представителей или Сенате.

Стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не будет мешать нынешнему зданию", а затем снес все восточное крыло.

1 апреля суд в США обязал приостановить строительство бального зала, а через несколько дней федеральная комиссия по планированию одобрила планы Трампа, заявив, что решение федерального суда о приостановке строительства не влияет на процесс рассмотрения.

Вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. После этого он заявил, что такой стрельбы никогда бы не произошло, если бы на территории Белого дома был построен "большой и защищенный бальный зал".