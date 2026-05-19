Генерал НАТО: если бы мы позволяли дронам добраться до России через Балтию, мы бы их не сбивали

НАТО не является угрозой для России и не давал разрешения на прохождение каких-либо беспилотников в Россию через его воздушное пространство.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.



В НАТО отвергли обвинения Москвы относительно якобы предоставления "коридора" для украинских беспилотников, летящих атаковать Россию.



"Если бы мы позволяли беспилотникам проходить через воздушное пространство Балтии, чтобы добраться до России, мы бы их не сбивали", – заявил Гринкевич.



Он подчеркнул, что "НАТО – это оборонительный альянс". "Мы не являемся угрозой для России, и они знают, что мы не являемся угрозой для России. Если бы они считали нас угрозой для России, они бы не опустошили Ленинградский военный округ, чтобы пойти и вторгнуться в Украину", – отметил генерал НАТО.



"Поэтому я просто предлагаю воспринимать это как есть", – добавил он.



Как сообщала "Европейская правда", в НАТО одобрительно оценили сбитие беспилотника, нарушившего воздушное пространство Эстонии 19 апреля.



Напомним, во вторник, 19 мая, румынский истребитель в воздушном пространстве Эстонии сбил "заблудившийся" украинский ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбития такого аппарата над территорией страны.

Министерство иностранных дел Украины извинилось перед Эстонией из-за "непреднамеренных инцидентов" с беспилотниками.



В то же время, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна после инцидента со сбитием украинского дрона заявил, что Украина имеет полное право атаковать цели на территории России.