В Польше заметили дроны у границы с Украиной – это оказались военные учения

Жители польского города Грубешов, расположенного в 5 километрах от границы с Украиной, во вторник сообщили о неизвестных дронах в небе; польские военные заверили, что это запланированные учебные полеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал Onet.

Во вторник жители Люблинского воеводства сообщили о неопознанных дронах над Грубешовом, распространяя в соцсетях видео, на которых слышно характерное жужжание беспилотников.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши прокомментировало эти сообщения, заявив, что речь идет о плановых военных учениях.

"Мы хотели бы сообщить вам, что в настоящее время на востоке Польши проходят плановые учения системы противовоздушной обороны, которые продлятся до среды, 20 мая", – говорится в заявлении, опубликованном на платформе X.

Военные заявили, что в маневрах принимают участие подразделения воздушных сил и сухопутных войск, а их целью является проверка процедур и боевой готовности.

В командовании добавили, что в северной части страны продолжаются тактико-специальные учения COMMON SAREX-26, в ходе которых военные совершенствуют процедуры проведения поисковых операций на суше и на море.

Напомним, во вторник, 19 мая, румынский истребитель в воздушном пространстве Эстонии сбил "заблудившийся" украинский ударный дрон, из-за чего в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбивания такого аппарата над территорией страны.

Министерство иностранных дел Украины принесло извинения Эстонии за "непреднамеренные инциденты" с беспилотниками.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя инцидент со сбиванием украинского дрона, заявил, что Украина имеет полное право атаковать цели на территории России.