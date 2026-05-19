В Люксембурге эксгумировали прах лидера ОУН Андрея Мельника, которого перезахоронят в Украине

19 мая в Люксембурге состоялась церемония эксгумации праха лидера Организации украинских националистов (ОУН), полковника Андрея Мельника и его жены Софии.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, действующий председатель ОУН Богдан Червак, пишет "Европейская правда".

По его словам, на церемонию эксгумации прибыли уполномоченные представители украинской власти – Офиса президента, МИД, Украинского института национальной памяти.

"Все прошло в соответствии с церемонией его похорон в 1964 году: розы, флаг ОУН, молебен, печальное пение, слезы. Но на этот раз было одно существенное отличие: полковнику высшую честь оказывала независимая Украина", – написал Червак в соцсети Facebook.

Останки Андрея Мельника и его жены отправились в Украину. Их планируют перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) в Киевской области 24 мая.

За несколько дней до этого литургию по их упокоению проведут в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Заупокойные богослужения после прибытия останков из Люксембурга в Украину будут проводиться 22-23 мая.

Согласно справке "УП Життя", Андрей Мельник – украинский военный и политический деятель, который был одним из ближайших соратников первого председателя ОУН Евгения Коновальца, организатором формирования Сечевых Стрельцов в Киеве и одним из основателей Украинской военной организации.

София Федак-Мельник стала женой Андрея Мельника в 1929 году после того, как мужа освободили из польского плена.

Во время советско-немецкой войны Андрей Мельник находился в Германии, откуда руководил деятельностью ОУН на украинских землях. Его деятельность вызвала недовольство гитлеровцев, поэтому с 1942 года его содержали под домашним арестом, а впоследствии перевели в концлагерь Заксенхаузен.

Вскоре после окончания Второй мировой войны Мельник получил приглашение от Великого герцога Люксембургского быть его гостем и с конца 1945 года жил в Люксембурге.

В послевоенный период Андрей Мельник боролся за консолидацию эмигрантских сил. В 1957 году выступил с программой создания Всемирного конгресса украинцев, которая была реализована уже после его смерти. Умер 1 ноября 1964 года в Кельне.