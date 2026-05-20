Рютте пригрозил РФ "разрушительными последствиями" в случае применения ядерного оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Беларусью учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Рютте попросили прокомментировать ситуацию с совместными российско-белорусскими учениями по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

"Они знают, что если это произойдет (использование ядерного потенциала против Украины, – Ред.) – последствия будут разрушительными", – сказал он.

Также он подчеркнул, что НАТО следит за этими учениями.

Напомним, 18 мая Минобороны Беларуси объявило о начале масштабных учений по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению.

Официальный Киев назвал это опасным прецедентом и вызовом для глобальной безопасности.

А лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко своим ядерным сотрудничеством с Москвой превратил Беларусь в платформу для российской угрозы.