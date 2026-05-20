Польская прокуратура раскрыла детали выезда разыскиваемого экс-министра Зебро в США

В Национальной прокуратуре Польши рассказали, откуда экс-министр юстиции и бывший генпрокурор страны Збигнев Зебро, который получил политическое убежище в Венгрии от бывшего премьер-министра Виктора Орбана, выехал в США.

Об этом сказал во время пресс-конференции в среду, 20 мая, представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

По словам Новака, 9 мая Зебро вылетел в США из аэропорта Милана.

"Уже несколько дней мы имеем подтвержденную информацию, что Збигнев Зебро 9 мая вылетел из Милана в Нью-Йорк. Если бы подозреваемый Збигнев Зебро находился в розыске Интерпола, о чем мы просили с 10 февраля, такая поездка была бы невозможной", – сказал он.

Он добавил, что оказание Зебро помощи в Польше является преступлением.

Экс-министр с осени получил политическое убежище в Венгрии при правительстве Орбана – однако после смены власти в Будапеште его политическая защита оказалась под вопросом.

В апреле 2026 года группа депутатов Сейма Польши из правящей коалиции выступила с инициативой привлечения Зебро к ответственности через механизм спецсуда для топ-чиновников.

Также отметим, что параллельно с тем, как экс-министр юстиции Польши выехал в США, 10 мая его заместитель Марчин Романовский, которого Польша объявила в розыск, "исчез" из квартиры в Будапеште, где проживал со времени выезда в Венгрию.