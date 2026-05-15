Совет Украина-НАТО соберется в формате неформального ужина 21 мая

Заседание Совета Украина-НАТО пройдет в формате неформального ужина 21 мая в рамках встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

Об этом свидетельствует программа встречи, обнародованная штаб-квартирой Альянса, сообщает "Европейская правда".

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО пройдет 21-22 мая в Хельсингборге в Швеции.

В первый день встречи на 17:15 по местному времени запланирован прием для министров иностранных дел, после которого состоится неформальный ужин для членов Совета Украина-НАТО.

Ужин организован министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард. На нем будут присутствовать король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Напомним, 11 мая министр иностранных дел Андрей Сибига на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе говорил о ряде вопросов, связанных с обороноспособностью Украины.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе Сибига говорил о необходимости усилить роль Европы в мирных усилиях.