Рютте и Рубио обсудили предстоящий саммит НАТО в Анкаре

Новости — Пятница, 22 мая 2026, 15:06 — Ольга Ковальчук

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Государственного департамента США Марко Рубио встретились в шведском Хельсингборге и обсудили июльский саммит лидеров Альянса в Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом Рубио сообщил на платформе X.

По словам госсекретаря, в разговоре с генсеком НАТО он отметил, что на предстоящем саммите в Анкаре Альянс должен взять на себя обязательства по быстрому наращиванию оборонного производства.

Кроме того, США хотят, чтобы союзники активнее сотрудничали по расширению оборонно-промышленной базы и превращению обязательств по оборонным расходам в боевые возможности.

"Более сильная Европа означает более сильный НАТО", – добавил Рубио.

Глава Госдепа в пятницу участвует в министерской встрече НАТО в Швеции.

Перед ее началом Рубио заявил, что на саммите в Анкаре в июле будут обсуждать "разочарование" американского президента Дональда Трампа в Альянсе.

Накануне госсекретарь США заявил, что администрация Трампа все еще разочарована союзниками по НАТО из-за их позиции по войне в Иране.

Отметим, на фоне споров с союзниками президент США Дональд Трамп принял решение о выводе 5 тысяч американских военных из Германии.

По данным СМИ, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выдвинул новую инициативу, которая имеет целью сохранить активную роль Соединенных Штатов в Альянсе.

