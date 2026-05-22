Рютте и Рубио обсудили предстоящий саммит НАТО в Анкаре

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Государственного департамента США Марко Рубио встретились в шведском Хельсингборге и обсудили июльский саммит лидеров Альянса в Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом Рубио сообщил на платформе X.

По словам госсекретаря, в разговоре с генсеком НАТО он отметил, что на предстоящем саммите в Анкаре Альянс должен взять на себя обязательства по быстрому наращиванию оборонного производства.

Кроме того, США хотят, чтобы союзники активнее сотрудничали по расширению оборонно-промышленной базы и превращению обязательств по оборонным расходам в боевые возможности.

"Более сильная Европа означает более сильный НАТО", – добавил Рубио.

In my meeting with @SecGenNATO I underscored that the Alliance must unambiguously commit at the upcoming Ankara Summit to rapidly scale defense production, expand our transatlantic defense industrial base, and turn spending commitments into real warfighting capabilities. A… pic.twitter.com/5ijDgpGbNy – Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 22, 2026

Глава Госдепа в пятницу участвует в министерской встрече НАТО в Швеции.

Перед ее началом Рубио заявил, что на саммите в Анкаре в июле будут обсуждать "разочарование" американского президента Дональда Трампа в Альянсе.

Накануне госсекретарь США заявил, что администрация Трампа все еще разочарована союзниками по НАТО из-за их позиции по войне в Иране.

Отметим, на фоне споров с союзниками президент США Дональд Трамп принял решение о выводе 5 тысяч американских военных из Германии.

По данным СМИ, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выдвинул новую инициативу, которая имеет целью сохранить активную роль Соединенных Штатов в Альянсе.