Рютте призвал союзников быть готовыми к сокращению военного присутствия США в Европе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас идет процесс пересмотра вклада США в модель сил Альянса, поэтому европейцы должны быть готовы к потенциальному сокращению численности американских войск на континенте.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после министерской встречи НАТО в Швеции.

Журналисты спросили Рютте, получил ли он какие-то новости о возможном сокращении американского контингента в Европе от госсекретаря США Марко Рубио, который также присутствовал на встрече.

Генсек Альянса подчеркнул, что эта информация является засекреченной, но европейские союзники должны быть готовы к такому варианту развития событий.

"Сейчас на уровне политических руководителей обсуждается вклад США в модель сил НАТО. Поэтому этот процесс продолжается, но, знаете, будьте готовы к этому, потому что мы знаем, что США должны подумать. Если есть угрозы на нескольких театрах военных действий, как мы можем обеспечить, чтобы все силы и средства были там, где они нам нужны?" – ответил чиновник.

В этом контексте Рютте заявил, что европейским союзникам и Канаде придется больше сосредотачиваться на собственной обороне, чем сейчас.

Он пояснил, что риски сокращения военного присутствия США в Европе не являются чем-то новым, и что они вызваны необходимостью перераспределить ресурсы.

"В этом нет ничего нового. Все знали, что это происходит, и это не имеет ничего общего с тем, что США хотят уравнять бремя. Это связано с тем, что они не могут быть везде одновременно", – сказал генсек НАТО.

Напомним, в четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа все еще разочарована союзниками по НАТО из-за их позиции по войне в Иране.

На фоне споров с союзниками из-за Ирана президент США Дональд Трамп принял решение о выводе 5 тысяч американских военных из Германии.

Подробнее читайте в статье "Европейской правды" Наказание для Германии. Почему Трамп выводит войска из Европы и действительно ли это месть за Иран.