Сибига: ядерные учения в Беларуси должны получить от партнеров не только осуждение

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал партнерам из стран-членов НАТО о ядерной угрозе из Беларуси и заявил, что совместные с россиянами учения по применению ядерного оружия не должны остаться незамеченными.

Об этом он сказал на онлайн-конференции для украинских журналистов в пятницу, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, по поручению президента в Швеции он проинформировал министров иностранных дел НАТО об угрозе со стороны Беларуси. В частности, он предоставил разведывательные данные, которыми располагает украинская сторона.

"Я считаю, что все это неслучайно, что Россия эскалирует через Беларусь на фоне других геополитических процессов, которые происходят в Европе. Я имею в виду, например, так называемые ядерные испытания или не испытания, ядерные учения, которые Россия анонсировала вместе с Беларусью", – сказал Сибига.

Украина оценивает эти учения как нарушение режима нераспространения ядерного оружия и призывает партнеров отреагировать не только осуждением, отметил министр.

"Оно должно иметь твердую оценку наших партнеров, решительную, не только осуждение, и это тоже было один из сегментов моего обращения к партнерам. Не оставить незамеченными", – сказал Сибига.

Россия, добавил он, таким образом снова применяет свой ядерный шантаж.

"Они очень хорошо знают западный менталитет, они знают, как это пугает наших партнеров, в частности европейских, и снова возвращается к этой практике ядерного шантажа. Поэтому мы об этом предупредили. Украина тоже готовится к возможным провокациям с этой стороны", – сказал министр.

Он также проинформировал партнеров о других моментах, в частности, связанных с использованием инфраструктуры Беларуси для нанесения атак на территорию Украины.

"Я очень надеюсь, что будут приняты и соответствующие меры наших партнеров на упреждение для минимизации и нейтрализации этой угрозы", – подчеркнул Сибига.

Министерство обороны Беларуси в понедельник, 18 мая, объявило о начале масштабных тренировок воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерного обеспечения совместно с россиянами.

В МИД Украины назвали опасным прецедентом и вызовом для глобальной безопасности размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия и совместные учения по его применению.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко своим ядерным сотрудничеством с Москвой превратил Беларусь в платформу для российской угрозы.