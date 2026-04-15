Сибига: соглашение о Спецтрибунале по преступлению агрессии РФ можно одобрить уже в мае

Формальные процедуры для вынесения на голосование соглашения о создании спецтрибунала для России за преступление агрессии против Украины уже выполнены и такое голосование возможно на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своих соцсетях заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига отметил, что с объявлением Польши и Исландии о готовности присоединиться к соглашению о создании спецтрибунала для РФ за преступление агрессии достигнут необходимый минимум для дальнейших шагов.

"С 17 подтверждениями готовности мы официально пересекли "юридический минимум" необходимого количества стран-членов Совета Европы, необходимый для вынесения соглашения на голосование", – отметил Сибига.

"Теперь Расширенное частичное соглашение о руководящем комитете Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины может быть вынесено на рассмотрение и принято на министерской встрече Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 14-15 мая", – добавил глава МИД.

Сибига констатировал, что основные формальности для запуска Спецтрибунала теперь выполнены, и это произошло менее чем через год после договоренности создать его 9 мая 2025 года.

"Преступники в Москве должны осознать, что привлечение к ответственности – неизбежно. От рядовых российских "исполнителей" до высших военных чинов и политического руководства. Ответственность крайне важна для устойчивого мира", – подчеркнул он.

Напомним, 25 марта о готовности присоединиться к соглашению по Спецтрибуналу объявила Швеция, 30 марта – Латвия, в начале апреля – Германия, Великобритания и Молдова.

