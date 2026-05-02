СМИ: США предупредили Европу о задержках с поставками оружия из-за истощения запасов

Вашингтон предупредил европейских союзников, в частности Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, что следует ожидать значительных задержек в поставках американского оружия, поскольку США спешат пополнить запасы, исчерпанные войной в Иране.

Об этом говорится в материале Financial Times, который ссылается на девять человек, осведомленных в этом вопросе, передает "Европейская правда".

Пентагон сообщил странам, что следует ожидать серьезных задержек в отношении нескольких ракетных систем. Двое людей отметили, что также велись разговоры об отсрочке поставок в Азию.

Задержки частично обусловлены серьезной обеспокоенностью по поводу уровня запасов в США, учитывая большой объем оружия, использованного в Иране в течение последних двух месяцев. Американские военные уже были вынуждены перебросить оружие из других регионов, в частности из Индо-Тихоокеанского региона, чтобы компенсировать нехватку.

Однако война в Иране также усилила опасения относительно того, достаточно ли у США запасов оружия, чтобы сдержать Пекин или победить Китай в любом будущем конфликте вокруг Тайваня.

Помимо того, что эти задержки вызывают тревогу по всей Европе, они являются плохой новостью для Украины на фоне опасений относительно поддержки США после четырех лет войны, продолжающейся с момента полномасштабного вторжения России.

Задержки коснутся боеприпасов для Himars, Nasams и других ракетных систем. Himars, которые используются в Украине, – это высокомобильные ракетные системы производства Lockheed Martin. Nasams – это ракетные системы "земля-воздух" средней дальности, производимые совместно компаниями Raytheon и норвежской Kongsberg.

Пентагон заявил, что "тщательно оценивает новые запросы на оборудование от партнеров, а также существующие случаи передачи оружия, чтобы обеспечить соответствие оперативным потребностям". Он отказался предоставить детали, сославшись на "оперативно-чувствительный характер этих вопросов".

Задержки происходят в напряженный момент в трансатлантических отношениях. Президент Дональд Трамп резко раскритиковал союзников за то, что они не делают больше для помощи США в кампании против Ирана. Некоторые эксперты отметили, что задержки не имеют целью наказать Европу, а отражают озабоченность США относительно своих запасов.

"Пентагону, возможно, придется вести длительную войну на Ближнем Востоке, и он также отчаянно стремится укрепить сдерживающий потенциал в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал Том Райт, бывший чиновник в администрации президента Джо Байдена, который сейчас работает в Брукингском институте.

В пятницу Трамп отверг опасения относительно запасов: "У нас есть запасы по всему миру, и мы можем их использовать, если это понадобится".

Эксперты по вопросам безопасности заявили, что союзники США в Азии также должны быть готовы к задержкам. Например, Япония и Южная Корея полагаются на различные виды американского оружия, в частности ракетные перехватчики Patriot, для своей обороны.

Системы Nasams не использовались широко в конфликте с Ираном, но FT сообщила, что США готовят рекордный пакет продажи оружия для Тайваня, который будет включать системы Nasams и перехватчики Patriot. Часть пакета, касающаяся NASAMS, оценивается в 6 млрд долларов.

"Союзники в Азии, вероятно, недооценивают влияние, которое окажет на них дефицит боеприпасов в США, и продолжительность этого влияния", – отметил Кристофер Джонстон, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона в The Asia Group.

Адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием, в прошлом месяце заявил, что крупным оборонным подрядчикам понадобится до двух лет, чтобы увеличить производство до объемов, необходимых для преодоления дефицита запасов.

В прошлом Вашингтон уже задерживал поставки оружия союзникам. Байден приостановил поставки перехватчиков для систем Patriot и Nasams в другие страны в 2024 году, чтобы ускорить их доставку в Украину. Но последнее предупреждение европейским союзникам является более серьезным из-за более широкого масштаба проблемы.

К союзникам и партнерам США, использующим Nasams, относятся Тайвань, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Литва, Индонезия, Австралия, Венгрия, Украина, Дания, Катар и Оман. По данным компании Lockheed Martin, 14 партнеров США используют систему Himars. К ним относятся Тайвань, Украина, Польша, Эстония, Австралия и Объединенные Арабские Эмираты.

Напряжение с запасами уже наносит ущерб Украине. Украинский высокопоставленный чиновник заявил, что поставки американского оружия для Киева задерживались с начала войны с Ираном. По словам президента Украины Владимира Зеленского, из-за задержек с поставками пусковые установки Patriot иногда оставались пустыми во время российских ракетных обстрелов.

В пятницу, 1 мая, Белый дом в письме к Конгрессу заявил, что боевые действия против Ирана "завершились", несмотря на то, что американские вооруженные силы остаются в регионе.

Как известно, в четверг Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о завершении войны.

Трамп заявил, что он недоволен мирными предложениями Ирана, а его представители продолжают вести переговоры о достижении соглашения в телефонном режиме.