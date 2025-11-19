Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Patriot на 105 млн долларов

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине оборудования для обслуживания ЗРК Patriot ориентировочной стоимостью 105 млн долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Минобороны США.

18 ноября Госдеп поддержал и агентство предоставило соответствующее разрешение на продажу оборудования Украине, сообщив об этом также Конгрессу. Решение приняли после того, как ранее Украина направила запрос о приобретении связанных с обслуживанием Patriot товаров и услуг, в том числе того, что необходимо для модернизации пусковых типа M901 до M903. Стоимость закупки, 105 млн долларов, приведена предварительно по "верхней границе".

"Предложенная продажа будет способствовать внешнеполитическим целям США и целям в сфере нацбезопасности, улучшая положение безопасности партнерского государства", – говорится в коммюнике.

Основными подрядчиками в потенциальной сделке будут американские оборонные компании RTX Corporation и Lockheed Martin.

Реализация предложенной продажи потребует командировки примерно пяти дополнительных представителей правительства США и 15 представителей американских компаний в Европейское командование на период до одного месяца для поддержки обучения и периодических встреч, говорится в сообщении. Также отмечают, что продажа оборудования не будет иметь негативного влияния на оборонную готовность США.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет заказать 27 систем ПВО Patriot у США.

В начале ноября Германия передала Украине две системы Patriot.