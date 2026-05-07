Скандальная румынская депутатка Шошоаке инициирует импичмент президента

Лидер румынской партии SOS Romania Диана Шошоаке объявила в четверг, 7 мая, что партия начинает процедуру импичмента Никушора Дана с должности президента Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

"Партия SOS Romania сообщает, что начинает политическую и конституционную процедуру по устранению Никушора Дана с должности президента Румынии. Партия SOS Romania считает, что Румыния больше не может оставаться заложницей режима, который игнорирует волю народа, углубляет политический и экономический кризис и идет вопреки национальным интересам", – говорится в заявлении партии, распространенном Шошоаке.

Согласно сообщению, этот подход является "решительным, обоснованным и необходимым": "Мы не позволим, чтобы эту инициативу политически присвоили другие партии, которые лишь для создания публичного имиджа изображают из себя оппозицию".

"После падения правительства наступит очередь дворца Котрочень. SOS Romania пойдет до конца", – также заявила Шошоаке.

Согласно статье 95 Конституции Румынии, президента можно отстранить от исполнения обязанностей за серьезные действия, нарушающие Конституцию.

В таком случае президент может быть отстранен от должности Палатой депутатов и Сенатом на совместном заседании большинством голосов депутатов и сенаторов после консультации с Конституционным судом. Предложение об отстранении от должности может быть инициировано не менее чем одной третью от общего количества депутатов и сенаторов и должно быть немедленно доведено до сведения президента.

Если предложение об отстранении от должности будет одобрено, в течение не более 30 дней должен быть организован референдум об отставке президента.

За историю посткоммунистической Румынии импичмент президентам инициировали трижды, в одном случае попытка была успешной (в отношении Траяна Бэсеску в 2007 году, но референдум оставил его в должности).

Вопрос отстранения президента, в контексте формирования нового большинства в парламенте, в последнее время часто поднимался. Вице-президент Европейского парламента, независимый Нику Штефануца, заявил в среду, что 281 голос за предложение о вотуме недоверия исходит от так называемой коалиции "Джорджеску", которая, по его словам, будет склонна попытаться, с большой вероятностью успеха, отстранить президента.

"При всем уважении, Никушор Дан – это не Траян Бэсеску, и он не выдержит отставки", – считает политик, добавляя, что именно сейчас румынам пора понять, что настоящая власть – в парламенте.

На прошлой неделе президент Никушор Дан, отвечая на вопрос, согласится ли он на правительство в составе PSD и AUR, сказал, что никогда не назначит премьер-министра, которого поддерживает AUR. Глава государства отметил, что не боится отстранения от должности, поскольку не нарушал Конституцию.

Как сообщалось, 6 мая президент Румынии начал консультации с политическими партиями по формированию нового правительства – после того, как проевропейское правительство Илие Боложана не пережило вотума недоверия.

5 мая парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Боложана, которое перед этим покинули семь членов Социал-демократической партии; Национально-либеральная партия после того решила переходить в оппозицию.

Президент Румынии Никушор Дан в своем первом заявлении после отставки правительства Боложана выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.

