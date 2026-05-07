Москва заявляет, что Армению втягивают в "антироссийскую орбиту" ЕС

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Армения втягивается в то, что она назвала "антироссийской орбитой" Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Захаровой приводит Reuters.

Как отметила пресс-секретарь российского МИД, Армения, с согласия своего руководства, присоединяется к тому, что она назвала "агрессивными евроатлантическими стандартами".

"Такой курс неизбежно приведет к негативным политическим и экономическим последствиям для Армении", – сказала она на брифинге.

В последние годы Армения стремилась углубить связи с ЕС, в частности, приняв 4 мая в Ереване саммит Европейского политического сообщества, а после этого – саммит ЕС-Армения.

Отношения между Россией и Арменией становятся все более напряженными с тех пор, как в сентябре 2023 года Азербайджан силой отвоевал свой регион Нагорный Карабах, несмотря на присутствие там российских миротворцев.

Как известно, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.

Сообщалось также, что в Ереване состоялся первый в истории саммит Армения-ЕС.

ЕС в декларации саммита с Арменией подтвердил признание европейских устремлений армянского народа и заявил о поддержке Еревана в стремлении активизировать двустороннее партнерство.

После саммита секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что в отношениях между Арменией и ЕС "произошла революция".