Инцидент с падением дронов: в латвийской армии заявляют, что технические средства подвели

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс, комментируя инцидент с падением дронов 7 мая, заявил, что технические средства обнаружения беспилотников не справились со своей задачей.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит LSM.

Пуданс отметил, что можно с уверенностью подтвердить, что в Латвию залетели три дрона. Два из них упали, третий изменил курс и вернулся в Россию.

Латвийские вооруженные силы не могут полностью исключить, что в страну проник еще один беспилотник.

Дроны входили в воздушное пространство Латвии не одновременно, и первый из них сенсоры не зафиксировали, рассказал Пуданс.

По его словам, ВВС знали о возможной угрозе – о том, что Украина нанесет удары по России. Истребители миссии патрулирования воздушного пространства Балтии находились в воздухе, боевые группы ВВС были приведены в готовность. Однако цель так и не была обнаружена: на радарах информации не было.

Пуданс также отметил, что необходимо оценить, какие операции противовоздушной обороны следует проводить для более эффективной защиты границы.

"Это не дроны, летящие в одну линию, траекторию которых легко спрогнозировать и к которым можно заранее подготовиться", – сказал он.

По словам Пуданса, ведется работа над тем, чтобы до конца месяца боевые группы были усилены дронами-перехватчиками. Однако заменить технические средства обнаружения в короткие сроки НВС не смогут.

Напомним, 7 мая в Латвии зафиксировали новые неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, залетевшие с территории России. Пока не подтверждено, украинские это аппараты или российские.

От попадания одного из них повреждены четыре пустых нефтяных резервуара. Место падения второго БПЛА еще не нашли.

Военные объяснили, что беспилотники не стали сбивать, поскольку это создавало чрезмерные риски.

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста в связи с падением дронов, подчеркнув, что это следствие войны РФ против Украины.