Министр обороны Латвии готов уйти в отставку, если так решит Сейм

Латвийский министр обороны Андрис Спрудс готов взять на себя ответственность за то, что дроны, вторгшиеся в Латвию в ночь на четверг, не были безопасно сбиты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В связи с этим он будет уважать решение Сейма относительно требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями.

"Дроны нужно сбивать – это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя", – подчеркнул Спрудс.

"Я беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции [с требованием отставки] и буду уважать решение Сейма в этой ситуации", – отметил он, добавив, что задачей его самого и руководства Национальных вооруженных сил является улучшение возможностей по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться.

По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда истребитель сбил залетевший дрон, была Польша.

"Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране", – заявил министр.

Спрудс также подтвердил, что на данный момент основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели украинские дроны.

"Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются", – добавил министр, отметив, что четкие результаты будут после завершения расследования.

Кроме того, Спрудс с пятницы по воскресенье будет находиться в отпуске в связи с похоронами родственника.

Министр подтвердил агентству LETA, что настал момент, когда наряду с рабочими обязанностями особенно важно быть рядом с семьей – в эти дни он будет находиться в краткосрочной поездке в Польшу, где провожает в последний путь дедушку своих детей.

Независимо от местонахождения Спрудс будет продолжать выполнять свои основные обязанности и останется на связи с коллегами в министерстве и Национальных вооруженных силах.

На время отпуска Спрудса исполняющим обязанности министра обороны назначен министр связи Атис Швинк.

Напомним, 7 мая в Латвии зафиксировали новые неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, залетевшие с территории России. Пока не подтверждено, являются ли это украинские или российские аппараты.

От попадания одного из них повреждены четыре пустых нефтяных резервуара. Место падения второго БПЛА еще не нашли.

Военные объяснили, что беспилотникине стали сбивать, поскольку это создавало чрезмерные риски.

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста в связи с падением дронов, подчеркнув, что это следствие войны РФ против Украины.