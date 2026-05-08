В Греции начали расследование из-за украинского дрона "Магура" возле острова Лефкада

В водах к югу от острова Лефкада в Ионическом море обнаружили беспилотный морской аппарат, который оказался украинским дроном "Магура V5".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Эта находка вызвала межведомственную операцию с участием греческих органов власти и Министерства национальной обороны.

Ekathimerini

Предварительные выводы указывают на то, что беспилотный аппарат содержал детонаторы, но не содержал взрывчатых веществ, что уменьшило первоначальные опасения, которые привели к привлечению специалистов из батальона по разминированию наземных мин (TENX).

Сейчас власти рассматривают несколько версий относительно назначения этого дрона. Одна из них – что он мог использоваться в операциях по незаконной перевозке наркотиков, возможно, как инструмент контрабандистов.

Следователи также не исключают связи с запланированными атаками на суда, связанные с так называемым "теневым флотом" России, который используется для транспортировки российской нефти с обходом западных санкций.

О подобных инцидентах сообщалось в последние месяцы. В декабре объектом атаки стал российский танкер "Кэндил", а в марте российский танкер для перевозки СПГ "Арктик Метагаз" получил значительные повреждения в результате взрыва к юго-востоку от Мальты.

Дрон "Магура V5" впервые был обнаружен рыбаками вблизи мыса Дукато в прибрежной пещере, причем, по сообщениям, его двигатель все еще работал. Черный аппарат был оснащен передовыми технологиями, в частности антеннами и системами связи, что вызвало немедленное беспокойство.

Рыбаки захватили аппарат и отбуксировали его в порт Василики, где его передали греческой береговой охране.

Напомним, 7 мая в Латвии зафиксировали новые неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, залетевшие с территории России. Пока не подтверждено, были ли это украинские или российские аппараты.

От попадания одного из них повреждены четыре пустых нефтяных резервуара. Место падения второго БпЛА еще не нашли.

Военные объяснили, что беспилотники не стали сбивать, поскольку это создавало чрезмерные риски.

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста из-за падения дронов, акцентируя, что это следствие войны РФ против Украины.