В Эстонии помехи в работе GPS мешают спасателям использовать дроны

В эстонском регионе Ида-Вирумаа помехи в работе GPS-сигнала мешают использовать дроны: связь с беспилотниками иногда теряется уже через несколько десятков метров после взлета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

На этой неделе во время тушения лесных пожаров в волости Йихви спасатели не смогли полноценно использовать дроны для разведки территории – связь с беспилотниками пропадала уже на небольшой высоте.

"В первые два дня проводить разведку с помощью дрона было очень сложно. Его максимальная высота достигала всего 30–35 метров, после чего сигнал исчезал. Сегодня (7 мая. – Ред.) нам удалось поднять дрон на 60 метров и осмотреть около 300 метров территории. Однако использовать дроны, как и раньше, довольно трудно, потому что постоянно теряется сигнал", – сказал руководитель спасательных работ Павел Леонтьев.

По словам оператора дрона Дмитрия Шутова, проблемы с сигналом зависят не столько от места, сколько от времени. Несколько недель назад он не смог сразу выполнить работу с помощью дрона и был вынужден вернуться на объект позже.

По словам оператора дрона Департамента полиции и пограничной охраны Янека Талисту, с помехами GPS-сигнала во время работы дронов они сталкиваются ежедневно с 2023 года. При этом чем ближе к границе, тем сильнее становятся помехи.

"Некоторое время было заметно, что обычных владельцев дронов стало меньше, но сейчас их снова стало больше. Если человек полностью потерял контроль над дроном и связь с ним исчезла, нужно сразу сообщить об этом по номеру 112, чтобы можно было оперативно отреагировать", – пояснил Талисту.

В Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора отметили, что самые сильные GPS-помехи наблюдаются в Северо-Восточной Эстонии, особенно в теплую погоду и ночью.

Напомним, летом прошлого года 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.

Эстония ранее заявляла, что создание помех сигналам GPS является нарушением международного права со стороны РФ.

Тем временем в Финляндии работают над устройством для противодействия помехам GPS.