Главы МИД ЕС 11 мая обсудят новые аспекты гарантий безопасности для Украины

Во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 11 мая, обсудят дополнительные аспекты гарантий безопасности для Украины от Европейского Союза, которые будут включать в себя спутниковый мониторинг прекращения огня.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил осведомленный с вопросом гарантий безопасности высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.



"Министры обсудят, каким образом вклад Евросоюза может укрепить договоренности по безопасности в случае заключения мирного соглашения, которые начнут действовать на следующий день после его заключения. А также – участие Евросоюза в мониторинге такого мирного соглашения", – рассказал собеседник "ЕвроПравды".

Он добавил, что к темам, которые уже поднимались министрами во время предыдущих встреч, "будут добавлены дополнительные пункты для обсуждения, включая спутниковый мониторинг".



Европейский чиновник также сообщил, что в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который лично приедет в Брюссель, проинформирует министров ЕС о текущей ситуации в Украине и на поле боя, а также о первоочередных потребностях Украины в европейской помощи.

Собеседник "ЕвроПравды" подчеркнул, что в ЕС есть четкое осознание того, что у России нет никакого желания прилагать какие-либо искренние усилия, чтобы установить справедливый и честный мир.



Как сообщала "Европейская правда", также 11 мая ЕС планирует ввести новые санкции против россиян за похищение и депортацию украинских детей.

О санкциях объявят по случаю встречи высокого уровня, которую совместно возглавят Евросоюз, Украина и Канада, цель которой – запланировать конкретные шаги по возвращению похищенных Россией детей в Украину и привлечение России к ответственности.



Накануне председатель Сената Испании Педро Роллан Охеда провел конференцию, посвященную возвращению украинских детей, похищенных Россией, назвав принудительную депортацию "самым отвратительным поступком" РФ.