В Венгрии расследуют деятельность медиамагната, близкого к правительству Орбана

Венгерская полиция начала расследование в отношении компаний одного из самых известных медиамагнатов страны Дьюлы Балаши, который на протяжении многих лет получал крупные государственные контракты при правительстве Виктора Орбана.

Об этом со ссылкой на заявление правоохранителей пишет Reuters, передает "Европейская правда".

О начале расследования правоохранители сообщили вечером 5 мая. По данным полиции, расследование открыли на основании информации, полученной от специального подразделения налоговой службы NAV.

Следователи заявили, что уже изъяли часть средств и заморозили счета компаний, связанных с группой Балаши. Также отдельно проверяется информация о возможном завышении цен в государственных контрактах.

"Эти меры включают расследование вопросов, связанных с группой компаний, организующей мероприятия, о которой сам руководитель рассказал в прессе. В ходе расследования были изъяты средства и заморожены счета", – заявила полиция.

Как отмечается, сам Балаши за день до этого заявил, что предложил передать свои компании и часть инвестиций государству после прихода к власти нового правительства во главе с Петером Мадяром.

По его словам, это решение не связано с признанием вины или незаконной деятельностью.

Дьюла Балаши является владельцем нескольких крупных коммуникационных компаний, которые более десяти лет занимались правительственными кампаниями Виктора Орбана. В частности, именно его структуры создавали антииммиграционную и антиукраинскую политическую рекламу перед выборами.

По данным Transparency International, только в 2019–2021 годах компании Lounge Design, New Land Media и Media Dynamics получили государственные контракты на сумму около 295 млрд форинтов (более $960 млн).

Ранее Мадяр заявил, что венгерские олигархи из окружения Орбана переводят значительные суммы средств в отдаленные страны в рамках подготовки к бегству, и призвал их арестовать.

В конце апреля стало известно, что налоговые органы Венгрии заблокировали переводы средств за границу, осуществленные неизвестными лицами, связанными с Анталом Роганом, одним из ближайших помощников Орбана.