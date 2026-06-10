Во Франции сообщают о перебоях в движении из-за масштабной забастовки железнодорожников

Во французском регионе Иль-де-Франс фиксируются значительные перебои в работе железнодорожного транспорта, вызванные первой за последние годы масштабной забастовкой сотрудников Национальной компании французских железных дорог (SNCF).

Об этом сообщает Le Parisien, пишет "Европейская правда".

По оценкам SNCF, из-за забастовки в среднем каждый третий поезд, указанный в расписании, будет отменен.

В компании сообщили, что в случае отмены рейса со всеми пассажирами свяжутся и предоставят финансовую компенсацию или возможность перебронировать билет на другой поезд.

В регионе Иль-де-Франс движение будет серьезно нарушено "на большинстве" железнодорожных линий, эксплуатируемых правительственным органом Île-de-France Mobilités.

В то же время прогнозируются перебои и в региональном движении. Пассажиров призывают отслеживать изменения на сайтах региональных железнодорожных линий.

Как известно, четыре французских профсоюза, объединяющие работников железной дороги – Sud-Rails, Unsa, CGT и CFDT – объявили забастовку 10 июня, протестуя против реструктуризации. Среди требований работников – дальнейшее повышение заработной платы. Железнодорожники отмечают, что действующие показатели не компенсируют инфляцию, которая продолжается с начала войны на Ближнем Востоке.

Круглый стол, посвященный требованиям профсоюзов, запланирован на 23 июня с участием руководства государственной компании SNCF, хотя железнодорожники призывают провести переговоры раньше.

"Мы надеялись, что нас примут раньше, до 10 июня; это позволило бы избежать этой забастовки", – пожаловался представитель профсоюза UNSA Фабрис Шарье.

На прошлой неделе в Португалии всеобщая забастовка парализовала работу транспорта и школ.

В Румынии против нового закона об оплате труда бастовали медики и финансовые работники.