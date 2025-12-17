В Литве одобрили "кошачью поправку" к резонансному закону о руководстве общественного вещателя

В Литве на фоне интенсивных дебатов вокруг резонансного законодательства, которое ставит под угрозу независимость общественного вещателя LRT, Сейм смог принять поправку, где упоминается кот одной из депутаток.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Сейм проголосовал 43-23, при восьми воздержавшихся, за поправку, внесенную консервативным депутатом Далей Асанавичюте-Гружаускене. Согласно предложению, директор LRT может быть отстранен до истечения срока полномочий из-за недоверия только в том случае, если кот депутата Агне Ширинскене, Нуодягулис, выразит такое недоверие.

Утверждение поправки меняет формулировку предложения правящих социал-демократов по увольнению главы LRT, которую поддержал Комитет по вопросам культуры. Текст все еще может быть изменен на этапе окончательного принятия.

Ширинскене написала в соцсетях: "Нуодягулис благодарит парламент за доверие и очень ждет, когда провластные будут голосовать за проект, в котором упомянуты его должность и имя. Будет первый случай в истории Литвы, когда кота по имени упомянули в проекте, за который голосует коалиция".

Депутаты от оппозиции заявили, что предложение было сатирической реакцией на то, что они считают поспешной и циничной попыткой большинства ослабить гарантии независимости национального вещателя.

"Мы все сидим здесь, понимая, что говорим ерунду, и это неприятно. Но нет другого способа ответить на абсурд, как абсурдом", – сказала бывшая премьер-министр и оппозиционный депутат Ингрида Шимоните в палате.

Во вторник вечером Сейм начал обсуждение поправок к закону о LRT, которые бы облегчили увольнение руководителя национального вещателя. Оппозиционные депутаты, которые с прошлой недели бойкотировали пленарные заседания, вернулись, чтобы представить свои предложения, которых всего было более 150.

Большинство поправок, поданных оппозицией, являются юмористическими, ироничными или намеренно абсурдными, направленными на подчеркивание их оппозиции к правительственному законопроекту.

На прошлой неделе Сейм одобрил после представления поправки к закону, которые упростили бы увольнение руководителя LRT. Правящие партии также запросили срочную процедуру, которая исключает получение заключения об оценке воздействия и означает, что поправки будут приняты до Рождества.

В случае принятия поправок, которые поддерживают социал-демократы, "Заря Немана" и "крестьяне-зеленые", руководителя LRT могло бы уволить тайное голосование, меньшим числом голосов и на основании двух критериев: если руководитель ненадлежащим образом выполняет свои функции и если совет не утверждает годовой отчет о деятельности.

Эти поправки критикуют как литовские, так и международные организации, а также юристы, однако правящее большинство на это не реагирует.

Оппозиция ранее заявляла, что намерена прибегнуть к филибустерству, парламентской тактике, заключающейся в использовании длительных дебатов и процедурных предложений для задержки или блокирования принятия законодательства.

В столице Литвы Вильнюсе вечером во вторник возобновился протест против поправок к законодательству, в которых видят угрозу для независимости общественного вещателя LRT; акцию планируют повторить три вечера подряд.

9 декабря на площади Независимости перед Сеймом против проекта протестовали до 10 тысяч человек.

Еврокомиссия попросила у Литвы разъяснений относительно содержания поправок к законодательству, которые упростят замену руководителя общественного вещателя.