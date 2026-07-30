США заключили соглашение на сумму до $58,6 млрд на производство ракет для системы Patriot

Армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму до 58,6 млрд долларов на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot.

[ИСТОЧНИК]Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По словам представителей армии США, этот контракт преобразует предыдущее годовое соглашение на сумму $4,7 млрд, заключенное в апреле, в семилетний проект соглашения, создавая многолетний план закупок перехватчиков на период с 2026 по 2032 финансовый год.

Переговорщики Пентагона настаивают на том, чтобы подрядчики действовали гораздо быстрее, а предварительные соглашения о производстве, заключенные в начале этого года, являются центральным элементом усилий по увеличению объемов выпуска ракет.

Администрация президента Дональда Трампа также неуклонно усиливает давление на оборонных подрядчиков, чтобы те отдавали приоритет производству, а не выплатам акционерам. В январе Трамп подписал указ, направленный на выявление подрядчиков, которые, по мнению властей, недостаточно эффективно выполняют государственные контракты, продолжая при этом распределять прибыль среди акционеров.

Компания Lockheed Martin заявила, что финансирование позволит ей выполнить обещание по утроению производственных мощностей PAC-3 MSE к концу 2030 года и увеличить количество рабочих мест на своем заводе в Камдене, штат Арканзас, на 50% – с 1 200 до примерно 1 850.

Ранее Lockheed Martin объявляла, что производство ракет-перехватчиков для системы Patriot PAC-3 вырастет до 2 тысяч единиц в год.

Lockheed Martin сообщила, что к 2030 году инвестирует от 8 до 9 млрд долларов в модернизацию более 20 объектов в США, в том числе новых центров боеприпасов в Алабаме и Арканзасе.

Как сообщалось, во время встречи в Вашингтоне 28 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой предоставить в экстренном порядке пакет перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Также Зеленский рассказал, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".