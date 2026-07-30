США нанесли новые удары по Ирану после нескольких дней перерыва

Вооруженные силы США нанесли новые удары по иранским объектам в ответ на атаку Тегерана на американские войска в Иордании.

Об этом сообщило Центральное командование США, пишет "Европейская правда".

Новые удары были нанесены через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп пообещал очень сильно ударить по Ирану после того, как тот атаковал базу в Иордании, где дислоцируются американские военные. Это произошло после нескольких дней перерыва в обстрелах между двумя сторонами.

Центральное командование США сообщило в соцсетях, что были поражены объекты Корпуса стражей Исламской революции, включая военные командные центры, комплексы ракетных систем и беспилотников, а также пункты прибрежного наблюдения и обороны.

Эта серия ударов произошла после того, как США в сотрудничестве с Саудовской Аравией в среду нанесли удар по поддерживаемым Ираном боевикам в соседнем Ираке, в результате чего погибли по меньшей мере 20 боевиков и шесть иранских советников.

В другом месте в результате атак дронов вспыхнули пожары на двух судах со сжиженным природным газом в египетском порту. Пока неизвестно, кто именно несет ответственность за удары по плавучему хранилищу, принадлежащему США, и танкеру, принадлежащему Греции.

27 июля Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс.

СМИ отмечали, что президент США приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.