В Албании протесты против строительства курорта переросли в столкновения с полицией

В субботу около 200 протестующих снесли металлические ограждения и заграждения из колючей проволоки, окружавшие строительную площадку элитного курорта на Адриатическом побережье Албании.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Албанцы уже несколько недель протестуют против запланированного строительства роскошного курорта, поддерживаемого компанией, связанной с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, недалеко от Влёры, которая славится своими фламинго и местом гнездования черепах.

В субботу жители деревни Ррйолл, расположенной в районе песчаных пляжей и сосновых лесов на северо-западе Албании, устроили акцию протеста против очередного строительного проекта, утверждая, что его реализуют на их конфискованной земле.

Они размахивали албанскими национальными флагами и выкрикивали "Революция", срывая ограждение. Между ними и полицией вспыхнули столкновения, но правоохранители не помешали им демонтировать ограждение.

Reuters

"Протесты не прекратятся, пока жители деревни Ррйолл не получат компенсацию. Нас 200 семей, чьи земли были конфискованы", – сказал 56-летний Зеке Николле Шуллани, один из землевладельцев, протестующих уже несколько месяцев.

В июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт стоимостью 1,4 млрд евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна продолжит реализацию проекта роскошного курорта, запланированного зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его дочерью Иванкой Трамп на удаленном участке балканского побережья, несмотря на протесты в связи с его воздействием на окружающую среду.

Европейская комиссия призвала Албанию принять немедленные меры для обеспечения соответствия экологическому законодательству ЕС, если она хочет присоединиться к блоку.