Европейские лидеры подтвердили готовность к миссии в Ормузском проливе

Германия, Франция, Великобритания и Италия заявили о своей готовности поддержать возобновление движения в Ормузском проливе после объявления о достижении соглашения между США и Ираном.

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которое приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Лидеры четырех стран подчеркнули необходимость как можно быстрее восстановить проходимость пролива, обеспечив "безусловную и неограниченную свободу судоходства".

"Мы готовы сделать все от нас зависящее для достижения этой цели – в соответствии с нашими конституционными требованиями – в частности путем проведения чисто оборонительной и независимой миссии с целью обеспечения безопасности торгового судоходства и проведения операций по разминированию", – отмечается в заявлении.

Лидеры также отметили, что "это шанс восстановить стабильность в регионе и стабилизировать мировую экономику".

Германия и другие европейские партнеры еще до объявления соглашения с Ираном дали понять, что в принципе готовы поддержать безопасное открытие Ормузского пролива после прекращения всех военных действий.

Лидеры подтвердили, что Ирану ни в коем случае нельзя позволить получить ядерное оружие.

"Сейчас чрезвычайно важно завершить детальные переговоры и быстро и в полной мере реализовать это соглашение. Мы готовы поддержать эти усилия", – говорится в заявлении.

Четыре страны также выразили надежду на отмену соответствующих санкций на более позднем этапе, при условии, что Иран примет четкие и проверенные меры по своей ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о заключении мирного соглашения с Ираном, а также анонсировал открытие Ормузского пролива в ближайшее время.

Недавно Совет Европейского Союза одобрил новые санкции против двух физических и одного юридического лица из Ирана за нарушение свободы судоходства в Ормузском проливе.