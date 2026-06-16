FT: лидеры "Группы семи" договорились ужесточить санкции против российского энергосектора

Лидеры "Группы семи" на саммите во французском Эвиане договорились усилить давление на Россию, введя новые санкции в отношении экспорта нефти и газа с целью перекрыть источники финансирования военных действий Москвы.

Об этом французский дипломатический источник сообщил изданию Financial Times, передает "Европейская правда".

По словам источника, между странами "Группы семи" была достигнута консенсусная позиция по санкциям после раунда переговоров, на котором также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Лидеры договорились усилить давление на Россию, в частности с помощью санкций в отношении нефти и газа", – отметил французский источник после заседания, посвященного Украине.

Дипломатический источник отметил, что тот факт, что достижение мирного соглашения между США и Ираном уже способствовало снижению мировых цен на нефть и газ, облегчил достижение консенсуса по введению санкций против российского экспорта энергоносителей.

Во вторник Великобритания и Канада объявили о новых санкциях против России, которые в основном направлены на "теневой флот" нефтяных танкеров РФ.

Между тем президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 допустил, что не будет продлевать исключения из санкций против российской нефти, введенных в ответ на мировой рост цен, вызванный войной в Иране.