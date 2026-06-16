СМИ: соглашение между США и Ираном предусматривает создание миллиардного инвестиционного фонда для Тегерана

Рамочное соглашение, которое США и Иран должны окончательно согласовать после подписания меморандума о взаимопонимании, предусматривает создание инвестиционного фонда в иранскую экономику на сумму 300 миллиардов долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Инвестиционный фонд призван предоставить обеим сторонам экономический стимул для заключения окончательного соглашения, которое, среди прочего, будет охватывать ядерную программу Ирана.

Новый фонд является частным инвестиционным механизмом, а не программой восстановления или репараций, и не будет предусматривать использование государственных средств или грантов, отметил источник.

Заинтересованность в инвестициях в Иран выразили компании из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки.

По данным Reuters, более половины указанной суммы уже привлечено. Обещанные инвестиции охватывают такие отрасли, как энергетика, логистика и транспорт.

Иранский источник сообщил, что изначально Тегеран требовал от США 400 миллиардов долларов в качестве компенсации за военный ущерб, но Вашингтон заявил, что не будет выделять средства. Тогда появилась идея создания фонда, который должен был получить название "Фонд реконструкции и развития".

Этот механизм предусматривает, что страны региона будут оказывать помощь путем выделения займов, открытия кредитных линий или прямого финансирования восстановления объектов, поврежденных во время войны. Речь идет о таких объектах, как металлургический комплекс "Мобараке", нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты и другая инфраструктура, пострадавшая в результате конфликта.

Иран, одна из крупнейших экономик Ближнего Востока, в течение последних четырех десятилетий практически не привлекал значительных прямых иностранных инвестиций, поскольку был отрезан от мировых рынков капитала в результате санкций со стороны США и других стран.

Отмечается, что фонд начнет функционировать только тогда, когда Вашингтон и Тегеран заключат окончательное соглашение. Меморандум о взаимопонимании, который должны подписать 19 июня, содержит обязательство провести переговоры в течение 60 дней и достичь окончательной договоренности.

Напомним, вечером 15 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. Речь идет о меморандуме, который обязывает Иран разблокировать Ормузский пролив для прохода всех коммерческих судов, а США – снять военно-морскую блокаду иранских портов.

Трамп сказал, что в течение нескольких дней будет готов публично раскрыть детали документа, возможно, "перед камерами".

Президент США считает, что следующий этап переговоров с Ираном после подписания "рамочного" меморандума о взаимопонимании будет проще.