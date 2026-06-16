Саммит G7, встреча Зеленского с Трампом, "путинское" убийство в Польше: новости дня

У Франції – саміт "Групи семи". Сьогодні вранці він почався з сесії, присвяченій російсько-українській війні. На полях саміту Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей, а також тристоронню – з французьким і американським колегами.

Велика Британія і Канада оголосили про нові санкції проти Росії.

Російський фрегат здійснив попереджувальні постріли по цивільній яхті в Ла-Манші, а у Польщі вбили російського художника, який публікував карикатури на Путіна і Сталіна.

В партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца назвали "катастрофою" угоду між Іраном і США.

Все важливе і цікаве за вівторок, 16 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Саміт G7

У Франції триває саміт лідерів "Групи семи" (G7), куди входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. Крім того, як міжнародна інституція в самітах бере участь Європейський Союз, представлений Європейською комісією та Європейською радою.

"Група семи" зібралася на французькому курорті Евіан-ле-Бен, розташованому на березі озера, щоб обговорити війни в Україні та Ірані, глобальні економічні дисбаланси, що загрожують фінансовій стабільності, а також нестримний розвиток штучного інтелекту.

Сьогодні вранці, відбулося засідання G7-Україна.

Український президент Володимир Зеленський після сесії, присвяченій російсько-українській війні, заявив, що країни "Групи" семи допоможуть Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією продовжиться.

За його словами, на зустрічі йшлося про енергетичний пакет напередодні зими.

Видання Financial Times пише, що лідери G7 домовилися посилити санкції проти російського енергосектору.

Переговори Зеленського з Трампом

Вранці окрему зустріч провели президенти України, США та Франції.

Зеленський каже, що обговорив з Трампом ліцензії на виробництво систем і ракет проти балістики.

Трохи пізніше, під час спілкування з журналістами, Дональд Трамп повідомив, що це була "дуже хороша зустріч".

Він додав, що "я знову зустрінусь з ним пізніше сьогодні", ймовірно, маючи на увазі ще одну зустріч із Володимиром Зеленським.

Президент України поділився фотографіями зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції.

На фото видно, що до бесіди, окрім лідерів двох держав, долучились держсекретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров.

Радник глави держави Дмитро Литвин у коментарі журналістам повідомив, що зустріч відбулася "в контексті загальної зустрічі на саміті".

Двосторонні зустрічі на саміті G7

На полях саміту "Групи семи" Володимир Зеленський обговорив оборонну співпрацю з прем’єром Канади Марком Карні. Серед іншого, говорили про участь Оттави у фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні анонсував нові санкції проти Росії, спрямовані проти російського "тіньового флоту", енергетичних доходів, оборонної промисловості та дезінформації.

Також український президент розповів про зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях G7. За його словами, вони обговорили оборонну підтримку України, зокрема подальше посилення української ППО, ситуацію на фронті та результати "далекобійних санкцій" України.

Також Зеленський сьогодні повідомив, що Швейцарія допоможе відновити Києво-Печерську лавру. Вчора у Женеві він говорив зі швейцарським президентом Гі Пармеленом.

Нові санкції Британії проти Росії

Український президент сьогодні провів зустріч і з британським прем'єром Кіром Стармером.

До саміту лідерів "Групи семи" уряд Великої Британії оголосив про 70 нових санкцій, спрямованих, зокрема, проти російського "тіньового флоту", ланцюгів постачання для військових закупівель та мереж незаконного фінансування, які використовуються для обходу санкцій.

"Ці санкції спрямовані проти суден, грошей і осіб, які підтримують російську воєнну економіку, а отже – загрожують європейській безпеці. Працюючи разом із нашими союзниками по G7, ми продовжимо посилювати тиск на Путіна та його коло поплічників, доки російська воєнна машина не буде зупинена, а мир не повернеться на наш континент", – прокоментував глава уряду Британії Кір Стармер.

Збагачений уран з Британії

Крім того, в британському уряді також повідомили, що виділяють 210 млн фунтів стерлінгів на постачання британською компанією Urenco збагаченого урану українському виробнику атомної енергії "Енергоатом".

Євросоюз надасть 75 млн євро на відновлення укриття для ЧАЕС.

Вбивство російського художника у Польщі

У польському місті Бяла-Подляська (поряд з кордоном Білорусі) застрелили російського опозиційного художника, який використовує псевдонім Семьон Скрепецький.

44-річний художник відомий своїми сатиричними зображеннями правителя Росії Владіміра Путіна, самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка та радянського диктатора Іосіфа Сталіна.

Скрепецький у 2021 році емігрував до Польщі.

Згодом стало відомо, що двох підозрюваних взяли під варту.

Щодо США і американців

У США розбився бомбардувальник з 8 людьми на борту, всі загинули.

Французька спецслужба відмовилася від послуг американського ШІ-гіганта Palantir. "Ми не можемо допустити нових стратегічних залежностей у цифровій сфері", – пояснив глава уряду Франції.

Американський мільярдер і власник Х Ілон Маск судитиметься з німецьким телеканалом ZDF через його сюжет про протести у Північній Ірландії, в якому ведуча заявила: "Расистський натовп влаштував полювання на мігрантів. До цього закликав британський правий екстреміст і технологічний мільярдер Ілон Маск".

Щодо угоди з Іраном

Як пише Axios, директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив президенту США Дональду Трампу та іншим високопосадовцям, що докази, зібрані американськими розвідувальними службами, викликають серйозні сумніви щодо готовності Ірану піти на ті ядерні поступки, яких домагаються США в рамках будь-якої остаточної угоди.

В партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца назвали "катастрофою" угоду між Іраном і США.

"Це катастрофа для народу Ірану", – сказав Родеріх Кізеветтер, експерт із зовнішньої політики з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца.

За його словами, угода "опосередковано підтримує" військову машину глави Кремля Владіміра Путіна і "залишає Ірану широкі можливості для розробки ядерної бомби".

У цьому контексті представник ХДС також розкритикував президента США Дональда Трампа.

"Як тільки жорстокий режим висловлює погрози, він (Трамп. – Ред.) здається і жертвує довгостроковими інтересами безпеки заради швидкої піар-перемоги", – зазначив Кізеветтер.

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