Канада объявила о введении новых санкций против "теневого флота" РФ

Канада объявила о введении дополнительных санкций против танкеров российского "теневого флота".

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд перед встречей G7 во Франции, говорится на сайте канадского правительства.

Ананд объявила, что Канада добавляет в санкционный список еще сто танкеров "теневого флота" России.

Как отметили в правительстве, объявленные санкции направлены на подрыв способности России финансировать свои военные операции против Украины.

"Канада остается непоколебимой в своей приверженности суверенитету Украины и украинского народа, который решительно защищает свои права от разрушительных и агрессивных действий Путина. Пока Россия не прекратит свою агрессию, Канада будет продолжать усиливать давление с помощью санкций, в координации со своими союзниками и партнерами", – заявила министр.

В целом Канада ввела санкции против более 600 судов из-за их участия в перевозке товаров и изделий в пользу России.

Напомним, 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения, правительство Канады ввело новые санкции против РФ, в частности против 100 судов из ее "теневого флота".

26 марта правительство Великобритании разрешило военным высаживаться на суда так называемого "теневого флота" РФ, проходящие транзитом через британские воды, и захватывать их.