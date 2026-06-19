Как США меняют подходы к НАТО и выведут ли все войска из Европы – итог встречи альянса

Заседание министров обороны, состоявшееся в Брюсселе 18 июня 2026 года, можно смело считать ещё одним поворотным этапом в отношениях США и НАТО. Теперь речь идет о полноценном принятии и новой реальности, и того факта, что она не изменится даже после завершения срока полномочий 47-го президента США.

Америка уходит из Европы. И этот процесс уже начался.

В то же время риторика самих Штатов в отношении НАТО изменилась к лучшему.

Смягчение позиции США произошло не потому, что там вдруг стали добрее. Дело в том, что у Трампа осознали: Альянс нужен также Америке.

Об этом – в репортаже редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко из кулуаров министерской встречи НАТО в Брюсселе Североатлантический союз в стадии "принятия". Как Европа и США сближают позиции о будущем НАТО. Далее – краткое изложение.

Министерская встреча НАТО в Брюсселе, состоявшаяся 18 июня, удивляла тональностью заявлений.

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, конечно же, известный своим умением оправдывать сложные решения американских партнеров, по собственной инициативе заявил, что начинается масштабный пересмотр американского военного присутствия на европейском континенте.

Примечательно, что эти заявления прозвучали от Рютте до начала заседания Альянса, тогда как для генсека действует жесткое правило: говорить можно только то, на что союзники дали прямое согласие.

А ещё привлекает внимание то, что ни один из европейских министров, которые общались с прессой по дороге на заседание, не высказал оговорок и опасений. Хотя, казалось бы, объявление о выходе США должно было бы их всерьёз встревожить!

Впрочем, выступление от имени США поставило точки над "i".

Речь министра обороны Соединенных Штатов Пита Хэгсета, который является одним из самых натоскептических чиновников в администрации президента Трампа, была значительно менее жесткой, чем привыкли слышать коллеги в Брюсселе. В частности, потому что на этот раз он критиковал не весь Альянс (как часто бывало до сих пор), а только те страны, которые не выполняют цели НАТО в отношении оборонных расходов. А тех, кто выполняет цели Трампа, да ещё и досрочно, – наоборот, похвалил.

А затем Пит Хегсет перешел к разъяснению планов США – именно тех, о которых объявил генеральный секретарь.

Он официально объявил о сокращении присутствия США – но контролируемом и согласованном.

Мы проанализируем размещение американских войск и баз в Европе. Этот процесс продлится до шести месяцев... Он будет включать консультации с Конгрессом США и нашими союзниками. Но не сомневайтесь: это будет действительно содержательный пересмотр", – заявил Хегсет.

По сути, Вашингтон согласился действовать по той схеме, о которой просили европейские государства-члены. Первое её условие – это контролируемый уход США, а не хаотичный, как было до сих пор (история с объявленным и отмененным сокращением в Польше иллюстрирует это как нельзя лучше). Второе условие – то, что схема вывода должна быть согласована с европейскими государствами и отработана таким образом, чтобы это не подрывало обороноспособность Европы.

"И именно в этом заключается суть "НАТО 3.0": более сильная Европа в более сильном НАТО", – заявил генсек, оправдывая американские решения.

И Марк Рютте, и Пит Хегсет пояснили, что США постепенно сократят участие в силах быстрого реагирования НАТО, развернутых в разных частях Европы. Также известно, что США при этом сокращении будут учитывать действия государства, где размещены военные Пентагона. "Это проверка, которую одни страны не пройдут, а другие – с честью", – заявил глава Пентагона, не уточняя, по каким критериям будет проводиться оценка.

Из заявлений достаточно ясно следовало, что одним из ключевых критериев станет лояльность к США. В том числе во время иранской кампании.

Кстати, именно на саммите "Группы семи" Трамп пришёл к выводу, что ему нужно НАТО.

Американцы не способны самостоятельно разминировать Ормузский пролив, даже если перемирие с Ираном окажется эффективным. Им нужна поддержка государств-членов Альянса.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Североатлантический союз в стадии "принятия". Как Европа и США сближают позиции о будущем НАТО.